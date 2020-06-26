أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

بث الصلوات من الجامع الأزهر على صفحات المشيخة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. غدًا

10:10 م الجمعة 26 يونيو 2020
بث الصلوات من الجامع الأزهر على صفحات المشيخة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. غدًا

جامع الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

ينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بدءً من فجر السبت حتى نهاية اليوم؛ شعائر الصلوات الخمس بالجامع الأزهر مباشرةً، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام".

وشدد الجامع الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل.

تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

لأزهر الشريف وسائل التواصل الاجتماعي جامع الأزهر فجر السبت الصلوات

الخبر التالى:

الخارجية: ذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التضامُن لتحقيق السلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة تكشف نتائج القمة الأفريقية بشأن سد النهضة