سلبية تحاليل "كورونا" لوزير الإسكان.. وعودته للعمل من الأحد المقبل

(مصراوي):

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلبية تحاليل "كورونا"، التي أجراها مؤخرًا، وعودته للعمل صباح الأحد المقبل، بعد فترة العزل المنزلي التي قضاها بالمنزل منذ نحو أسبوعين.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ولجميع الأطقم الطبية بالوزارة، على متابعتهم الدائمة، وتوجيهاتهم بشأن إجراءات العزل المنزلي.

كما توجه وزير الإسكان بالشكر لجميع العاملين بوزارة الإسكان بقطاعاتها المختلفة، الذين ضاعفوا الجهد في الفترة الماضية، وكانوا دومًا على قدر المسؤولية، مؤكدًا أن هذه الفترة لا تحتمل تأخيرًا في أي مشروع يتم تنفيذه لمصلحة مصر وأهلها، وأنه لم يتأخر يومًا عن متابعة العمل طوال فترة العزل المنزلي، متمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يحمي الله مصر وشعبها من كل سوء.