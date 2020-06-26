الري: إزالة ربع مليون مخالفة على نهر النيل منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015

من الباب حتى الشاطئ.. وزير السياحة يتفقد عددًا من فنادق الساحل الشمالي

كتب- أحمد مسعد:



تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 272 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 710 حالات تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع الماضي، نفذ 277 إزالة، فيما نفذ قطاع الري 201 إزالة على منافع الري، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 232 إزالة على منافع الصرف.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.