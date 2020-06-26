أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الري: إزالة ربع مليون مخالفة على نهر النيل منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015

07:27 م الجمعة 26 يونيو 2020
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- أحمد مسعد:


تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 272 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلًا عن إزالة 710 حالات تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع الماضي، نفذ 277 إزالة، فيما نفذ قطاع الري 201 إزالة على منافع الري، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 232 إزالة على منافع الصرف.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

الحملة القومية لإنقاذ النيل نهر النيل محمد عبدالعاطي وزير الري وزارة الري

الخبر التالى:

32 بندًا.. الكنيسة الإنجيلية تعلن خطتها الاحترازية لفتح الكنائس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9624641

    عدد المصابين

  • 5230239

    عدد المتعافين

  • 487395

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عبر الفيديو| ماكرون وبوتين يبحثان الأزمة الليبية.. و3 دول أوروبية تطالب باحترام حظر السلاح