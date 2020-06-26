تسليح الجيش وأحداث ماسبيرو.. أبرز محطات في مشوار الفريق العصار بعد ترقيته

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

ويشغل الفريق العصار منصب وزير الإنتاج الحربي منذ تكليفه بالوزارة في حكومة المهندس شريف إسماعيل الأولى شهر سبتمبر عام 2015.

تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين.

شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وترقى في المناصب حتى أصبح رئيسًا لهيئة التسليح المسئولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة.

أُحيل للتقاعد عام 2003، إلا أن المشير حسين طنطاوي استحدث له منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي شغله خلال عهد الرؤساء حسني مبارك ومحمد مرسي وعبدالفتاح السيسي.

في أكتوبر عام 2010 كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية أن "العصار" كان المسئول الأول عن ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلى جانب توجيه انتقادات لاذعة للملف النووي الإسرائيلي.

في يوليو 2011، ترأس الوفد العسكري المصري إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاث لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية.

اشتهر بالدبلوماسية والهدوء، وأسندت إليه مهام اتصالات القوات المسلحة مع مسئولي الدول الأجنبية، كما تولى مهمة تهدئة الرأي العام عقب أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011.

ظهر بعدها للرد على اتهام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين في أحداث ماسبيرو.

وأكد خلال حواره احترام القوات المسلحة للمصري أيًا كان دينه، وسعيها الدؤوب لمعرفة المتسبب في الأحداث ومثيري الفتنة الطائفية، فيما حذر من أن القوات المسلحة لن تسمح بحدوث اعتداءات على الجيش مرة أخرى.

وفي يونيو 2012 ظهر "العصار" مع الإعلامي عماد أديب، لتأكيد تسليم المجلس العسكري السلطة التنفيذية كاملة للرئيس المعزول محمد مرسي، واحتفاظ المشير حسين طنطاوي بمنصبه كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة؛ تجنبًا لإحداث تغييرات بالقوات المسلحة.

في أغسطس 2012 صرح بأن قرار المعزول مرسي، إحالة المشير حسين طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، اتخذ بالتشاور مع المشير ومع المجلس العسكري.

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السيسي يصدر قرارًا بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري ومنحه "وشاح النيل"

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