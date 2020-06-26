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السيسي يصدر قرارًا بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري ومنحه "وشاح النيل"

05:54 م الجمعة 26 يونيو 2020
السيسي يصدر قرارًا بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري ومنحه "وشاح النيل"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه "وشاح النيل".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي بسام راضي محمد العصار وزارة الإنتاج الحربي منحه وشاح النيل

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