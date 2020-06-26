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مدير "الكرنك" يكشف موعد إعادة فتح المعبد واستقبال الزائرين

05:38 م الجمعة 26 يونيو 2020
مدير "الكرنك" يكشف موعد إعادة فتح المعبد واستقبال الزائرين

مجمع معابد الكرنك

(مصراوي):


قال الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك بالأقصر، إنه سيتم إعادة فتح المعبد يوم الأربعاء المقبل، الموافق أول يوليو.

وأضاف الصغير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نكثف هذه الأيام عمليات التطهير والتعقيم، حتى نكون على أتم استعداد لهذا اليوم".

وأوضح: "سنستقبل بداية الأسبوع المقبل، عددًا من معدات وبوابات التطهير، وسيكون هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية الخاصة بوضع ضوابط التباعد الاجتماعي بين الزوار والوفود السياحية التي ستزور المعبد".

معابد الكرنك مصطفى الصغير التعقيم السياحة فيروس كورونا

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