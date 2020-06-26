مدير "الكرنك" يكشف موعد إعادة فتح المعبد واستقبال الزائرين
(مصراوي):
قال الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك بالأقصر، إنه سيتم إعادة فتح المعبد يوم الأربعاء المقبل، الموافق أول يوليو.
وأضاف الصغير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نكثف هذه الأيام عمليات التطهير والتعقيم، حتى نكون على أتم استعداد لهذا اليوم".
وأوضح: "سنستقبل بداية الأسبوع المقبل، عددًا من معدات وبوابات التطهير، وسيكون هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية الخاصة بوضع ضوابط التباعد الاجتماعي بين الزوار والوفود السياحية التي ستزور المعبد".
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