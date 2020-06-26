215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة يغادرون القاهرة

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة طيران لوفتهانزا، وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة .

وقالت مصادر بالمطار، غادرت رحلة طيران لوفتهانزا والتي وصلت المطار قادمة من ألمانيا بدون ركاب، وأقلعت في طريقها إلى فرانكفورت وعلى متنها 215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة، كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار .

يذكر أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية .