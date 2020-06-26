وفاة طبيب شاب بأزمة قلبية.. والنقابة تنعاه
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الطبيب الشاب محمد يحيى عبدالحميد، والذي وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الطبيب دفعة 2018 جامعة الزقازيق، مقدمة خالص التعازي لأسرته الكريمة ولكل زملائه.
في سياق آخر، تعقد نقابة الأطباء مؤتمرًا صحفياً غدًا السبت؛ لعرض رؤية النقابة بخصوص تضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة كورونا، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.
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