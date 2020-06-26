أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

وفاة طبيب شاب بأزمة قلبية.. والنقابة تنعاه

02:58 م الجمعة 26 يونيو 2020
وفاة طبيب شاب بأزمة قلبية.. والنقابة تنعاه

النقابة العامة للأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الطبيب الشاب محمد يحيى عبدالحميد، والذي وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الطبيب دفعة 2018 جامعة الزقازيق، مقدمة خالص التعازي لأسرته الكريمة ولكل زملائه.

في سياق آخر، تعقد نقابة الأطباء مؤتمرًا صحفياً غدًا السبت؛ لعرض رؤية النقابة بخصوص تضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة كورونا، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

النقابة العامة للأطباء وفاة طبيب شاب

الخبر التالى:

215 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة يغادرون القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مسئول بالشركة المُنتجة للقاح إكسفورد: تأمين إنتاج 2 مليار جرعة.. وهذا موقف مصر