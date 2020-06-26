٢٠ شرطًا.. الجيزة تعلن ضوابط فتح المطاعم والمقاهي
كتب - أسامة عبدالكريم:
أعلنت محافظة الجيزة، تطبيق آليات فتح المطاعم والمقاهي بمنتهى الحزم، بدءًا من السبت المقبل وفقًا لقرارات مجلس الوزراء..
وشددت المحافظة على أنه من يخالف تلك التعليمات يتم غلق المنشأة وسحب الرخصة الخاصة به، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
وجاءت التعليمات كالتالي:
1. التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل.
2. يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.
3. نسبة الرواد لا تزيد على 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر.
4. ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.
5. تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.
6. غلق أماكن ألعاب الأطفال.
7. حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاطات تتعلق بتجمعات المواطنين.
8. توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.
9. وضع لافتات إرشادية بمدخل المنشأة لمنع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.
10. توفير أدوات تطهير الأيدي في مدخل المنشأة.
11. حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه، مع السماح بخدمة البوفيه (غير المفتوح) واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.
12. حظر تقديم الشيشة.
13. إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام ـ قدر المستطاع ـ وفي حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.
14. الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
15. توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
16. وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياة والمصاعد.
17. الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
18. تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.
19. وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء المنشأة.
20. توفير سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.
21. التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.
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