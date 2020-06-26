امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاش المبكر.. الحكومة ترد على 13 شائعة



كتب - أسامة علي:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وجاءت أبرز الشعائعات، ما تردد حول توقف صرف المعاش المبكر، وإجبار العاملين بالجهاز الإداري على المعاش المبكر، وتراجع وزارة التعليم العالي عن امتحانات الفرق النهائية بالجامعات، إضافة إلى عدم توزيع بوكليت المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة .

ويستعرض "مصراوي" تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات كما يلي:

توقف صرف المعاش المبكر لمستحقيه

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، لا أساس له من الصحة.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه.

وأوضحت الوزارة، أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددة ًعلى أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

لمزيد من التفاصيل: حق أصيل لصاحبه .. الحكومة تنفي توقف صرف المعاش المبكر لمستحقيه

تداول عصائر فاسدة بالأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تداول عصائر معلبة فاسدة بالأسواق، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه لا صحة لتداول أي عصائر معلبة فاسدة بالأسواق.

وشددت على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها العصائر سليمة وآمنة، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية.

لمزيد من التفاصيل: المنتجات الغذائية سليمة وآمنة.. الحكومة ترد على أنباء تداول عصائر فاسدة بالأسواق

تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين بدءا من يوليو المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدايةً من يوليو المقبل، لا أساس له من الصحة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدايةً من يوليو المقبل، مُوضحةً أنه تم إعفاء السائحين القادمين للبلاد من جميع أنحاء العالم على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرات السياحية، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو القادم حتى 31 أكتوبر 2020، مع حصولهم على تلك التأشيرات عند وصولهم المطار، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة.

وأوضحت الوزارة، أن المجلس الدولي للسياحة والسفر، اعتمد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما قام المجلس بمنح مصر خاتم السفر الآمن "Safe Travel".

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين بدءا من يوليو المقبل

طرح وحدات الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، لا أساس له من الصحة.

وأضافت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الوزارة وحدات الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي.

لمزيد من التفاصيل: مزيفة.. الحكومة ترد على أنباء طرح وحدات الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي

بيع السلع التموينية بأسعار مخالفة للمقررة من قبل الوزارة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الصور المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن بيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام بقالي التموين بأسعار السلع التموينية المقررة من قبل الوزارة، مُوضحةً انتظام صرف السلع التموينية بجميع محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وفقاً للأسعار المحددة من قبل الوزارة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المنافذ التموينية للتأكد من توافر السلع التموينية والالتزام بالأسعار المقررة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي بيع السلع التموينية بأسعار مخالفة للمقررة من قبل الوزارة

عدم تسليم طلاب الثانوية "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن عدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لعدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه قد تم تسليم الطلاب "البوكليت" الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وفي حالة عدم استلام أي طالب "البوكليت" الخاص بتلك المواد يستطيع أن يستلمها من لجنته بعد توقيعه على عدم الاستلام، كما سيتسلم الطلاب "بوكليت" التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي عدم تسليم طلاب الثانوية "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع

بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على مواقع التواصل مزيفة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة للبروتوكولات المتداولة لعلاج فيروس كورونا ومنسوبة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مُوضحةً أن هذه البروتوكولات مزيفة ولا علاقة للوزارة بها.

وأضافت، أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكول العلاج لكل مصاب بالفيروس حسب طبيعة حالته، وفقاً لقرارات اللجنة العلمية المشكلة في هذا الشأن.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على مواقع التواصل مزيفة

إجبار العاملين بالجهاز الإداري على المعاش المبكر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر، كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"، لا أساس له من الصحة.

وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"

وأوضح، أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماماً لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال.

لمزيد من التفاصيل: حق اختياري.. الحكومة تنفي إجبار العاملين بالجهاز الإداري على المعاش المبكر

فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة"، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة المالية، أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة".

وأضافت، أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً

طرح كمامات بـ40 جنيها على بطاقات التموين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء، حول طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهاً بدايةً من يوليو المقبل، وإجبار المواطنين على شراء المطهرات على البطاقات، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين.

وأضافت الوزارة، أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي طرح كمامات بـ40 جنيها على بطاقات التموين

بيان رسمي.. الحكومة تحسم الجدل حول عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي، عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءاً من 1 يوليو المقبل وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

لمزيد من التفاصيل: بيان رسمي.. الحكومة تحسم الجدل حول عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات