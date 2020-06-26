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قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا

11:53 ص الجمعة 26 يونيو 2020
قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غد

كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، غدا السبت، وهي ( تقسيم النصر للسيارات - وادي حوف - حدائق حلوان - عزبة زين - المصانع - عزبة الصفيح - الهجانة - المعصرة).

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم قطع المياه من الساعة العاشرة صباح غد، وحتى العاشرة مساء نفس اليوم، نظرآ لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط المياه قطر ١٤٠٠ مم (العكرة) بمأخد محطة مياه شمال حلوان.

‎وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه مياه الشرب مياه القاهرة

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