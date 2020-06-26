قبل أداء صلاة الجمعة.. الأوقاف تنظم حملة تطهير موسعة بمسجد محمد علي بالقلعة - صور

كتب - محمود مصطفى:

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم، حملة تطهير وتعقيم موسعة، بمسجد محمد علي بالقلعة، قبيل نقل شعائر صلاة الجمعة، عبر فرق مدربة على مستوى للتعقيم والتطهير.

وأعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بحضور 20 مصليا فقط، باتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان " شرف الجندية المصرية"، بعد غياب دام ثلاث شهور عن المنابر.

بعثت وزارة الأوقاف، برسائل طمأنة لمرتادي المساجد، قبل ساعات من فتح بيوت الله، فجر بعد غد السبت، حول خطتها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم تكليف فرقة مدربة على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل، لتعقيم وتطهير المساجد، والتي بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين.

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساعده الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم الوزارة، لمتابعة حملة تعقيم المساجد، استعدادا لفتحها السبت المقبل.