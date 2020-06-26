غدًا.. العودة لصيغة الآذان الطبيعية عدا الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صيغة الأذان ستعود إلى الصيغة الأولى السابقة حي على الصلاة.. حي على الفلاح، عن المعمول بها حاليا بسبب جائحة كورونا ابتداء من فجر غد السبت، عدا ظهر يوم الجمعة، حيث تظل الصيغة فيه كما هي معمول بها الآن ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم حيث ستصلى ظهرًا في المنازل.

وشدد الوزير، على أن رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد، مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة، مؤكدا أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله وضيوف بيوته، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين.​