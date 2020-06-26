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تبدأ السبت.. وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو الجديدة

02:20 ص الجمعة 26 يونيو 2020
تبدأ السبت.. وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو الجديدة

مترو الأنفاق

القاهرة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة النقل أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عدلت مواعيد جداول التشغيل لتتناسب مع قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف وسائل النقل الجماعي بدءاً من السبت لتكون من الساعة ١٢ منتصف الليل وحتى الساعة ٤ صباحاً.
وأفادت الوزارة بأن التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة سيبدأ من الساعة ٥:١٥ صباحاً من المحطات الابتدائية؛ على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة ١١:١٥ مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٣٠ مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ مساءً، كما ستكون مواعيد قيام آخر قطار من محطة نادي الشمس بالخط الثالث الساعة ١١:١٥ مساءً ومن العتبة ١١:٤٥ مساءً.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية لتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، ومتابعة التزام الركاب بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام منافذ التذاكر حفاظاً على سلامة وصحة الركاب، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية بفيروس كورونا المستجد وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو.

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