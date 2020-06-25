"سياحة النواب" تطالب الحكومة بابتكار شكل جديد للترويج لمصر

كتب- مصراوي:

أشادت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، بالتحرك السريع الذي قامت به الحكومة لمساندة قطاع السياحة وتخفيف الأعباء المالية في ضوء التكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وأكد "صدقي" فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، على ضرورة أن تسارع الحكومة في تنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن اللجنة خاصة فيما يخص الترويج والتنشيط السياحي وفي مقدمتها ابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع المتغيرات العالمية والاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة.

وطالب باستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات في مجال السياحة الصحية في التسويق الجيد لهذا النمط الواعد من خلال إصدار قانون السياحة الصحية حيث إنه من المتوقع أن يحقق هذا النمط السياحي إقبالاً كثيفا على المناطق الاستشفائية في مصر، فضلا عن خلق مجالات متعددة وواعدة للاستثمار السياحي إضافة إلى تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

وأكد النائب عمرو صدقي، أن اللجنة سوف تتابع تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عنها خاصة أن ممثلي الحكومة وافقوا على هذه التوصيات خلال اجتماعات اللجنة، موضحًا أن مصر تتمتع بمقومات متعددة ومهمة في مجال استغلال السياحة الصحية ولكنها لم تستغل بعد.