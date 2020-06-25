وصول رحلة لمطار القاهرة لـ300 من العالقين بالسعودية

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، رحلتين استثنائيتين، على متنهما 300 من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالمطار، وصلت رحلة لشركة فلاي ناس قادمة من جدة تقل 120 راكبا مصريا، ورحلة لشركة فلاي إيجيبت قادمة من الرياض تقل 180 مصري، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، أعلن عودة 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.