الصحة: تكليف رامي عادل نائبا لرئيس أمانة المراكز المتخصصة

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة، للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة 3 شهور.

وكانت وزيرة الصحة قررت تكليف الدكتور بيتر وجيه للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى الإشراف الفني على مستشفيات حميات العباسية.