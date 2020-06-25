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الصحة: تكليف رامي عادل نائبا لرئيس أمانة المراكز المتخصصة

07:31 م الخميس 25 يونيو 2020
الصحة: تكليف رامي عادل نائبا لرئيس أمانة المراكز المتخصصة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة، للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة 3 شهور.

وكانت وزيرة الصحة قررت تكليف الدكتور بيتر وجيه للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى الإشراف الفني على مستشفيات حميات العباسية.

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هالة زايد رامي عادل المراكز المتخصصة مستشفى العجوزة

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