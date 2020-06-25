رئيس حزب الغد: سننافس بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

مصراوي

أكد المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس رئيس حزب الغد، أن الحزب سيخوض الانتخابات القادمة سواء في مجلس الشيوخ أو النواب بأسماء قوية لها ثقل سياسي وخبرة في كافة المجالات.

وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس، أن الحزب يضم ذوي الخبرة والعمل الخدمي سواء من المرأة أو الشباب أو ذوي الخبرة السياسين، موضحا أن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة قوية من الأحزاب سواء في القائمة أو الفردي.

وقال إن حزب الغد لديه قاعدة عريضة من الجماهير في كافة المحافظات من كل الأطياف، مضيفا: " لدينا خطة قوية وطموحة لحصد أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب والشيوخ .

وشدد على أن الحزب هدفه الأول والأخير المعارضة البناءة التي تهدف إلى العمل من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الحزب يسعي ليكون ممثل المعارضة في البرلمان.