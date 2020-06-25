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وزير الإسكان ورئيس اقتصادية قناة السويس يستعرضان المخطط التنموي للمنطقة

06:00 م الخميس 25 يونيو 2020
وزير الإسكان ورئيس اقتصادية قناة السويس يستعرضان المخطط التنموي للمنطقة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض المخطط التنموي للمنطقة الاقتصادية العالمية شرق خليج السويس "بوابة مصر الشرقية"، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والمجموعة الاستشارية.

وأكد الجزار، في بيان اليوم، ضرورة تكامل الأنشطة بين المنطقة الاقتصادية العالمية شرق خليج السويس، ومدينة السويس الجديدة، بما يخدم
المنطقة والمناطق المحيطة بها، ودمج المجتمعات المحلية، واستيعاب أنشطتهم في مخططات التنمية، حتى تعم عوائد التنمية على أفراد المجتمع، موجهًا بتحويل المخطط التنموي إلى مخططات تفصيلية لتنفيذ المشروعات المقترحة وفقًا للأولويات والتكامل مع المحيط المحلى والإقليمى والدولى.

وطالب وزير الإسكان بمعرفة حجم الطلب على الوحدات السكنية بمدينة السويس الجديدة، حيث إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة لبدء تنفيذ الوحدات المطلوبة بالمدينة خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه، استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأنشطة الصناعية الحالية بالمنطقة، والموانئ العاملة، ومخططات تعظيم الاستفادة منها، وضرورة أخذ الوضع القائم بعين الاعتبار عن التخطيط لتنمية المنطقة، مؤكدًا أن هناك تجهيزًا جيدًا للبنية التحتية بالموانئ، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن الكبيرة.

وخلال الاجتماع استعرضت المجموعة الاستشارية، المستجدات التنموية المحلية والإقليمية، وعلاقتها بالمخطط التنموي للمنطقة الاقتصادية العالمية بشرق خليج السويس، والرؤية التنموية للمنطقة، والمشروعات المقترحة، ومراحل التحول إلى الأدوار الاقتصادية العالمية، والمشاريع الاستثمارية المقترحة.

عاصم الجزار وزير الإسكان قناة السويس الفيديو كونفرانس يحيى زكي

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