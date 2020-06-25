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البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً عابراً بالأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

05:35 م الخميس 25 يونيو 2020
البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً عابراً بالأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

جانب من التدريب

كتب - يوسف عفيفي:

نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس) والفرقاطة الإسبانية (NUMANCIA) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري والإسباني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار .

ويعد التدريب واحداً من التدريبات القتالية النوعية التي تساهم في تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات و العدائيات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر .

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى ، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية .

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