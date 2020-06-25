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استعدادا للفتح.. الأوقاف تقود حملة تطهير وتعقيم لمساجد الجمهورية - صور

05:23 م الخميس 25 يونيو 2020
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء المديريات الإقليمية حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة للمساجد التي سيتم فتحها، مع التأكيد على استمرار ومواصلة هذه الحملة بشكل دائم.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الحملة تأتي في إطار اهتمامها بالمساجد، والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها، استعدادًا لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت المقبل.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزارة الأوقاف تطهير وتعقيم تعقيم المساجد فيروس كورونا

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