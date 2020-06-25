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الحكومة توافق على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية مع محافظة الإسكندرية

03:25 م الخميس 25 يونيو 2020
الحكومة توافق على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية مع محافظة الإسكندرية

مجلس الوزراء


كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لبحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية بشأن الموافقة على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة مع محافظة الإسكندرية، بنفس الشروط والمواصفات لفترة ستة أشهر، اعتباراً من 1/7/2020، وتنتهي في 31/12/2020، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لحين الطرح والترسية على شركة جديدة.

شركة نهضة مصر الخدمات البيئية مجلس الوزراء

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