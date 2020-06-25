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الحكومة توافق لـ"هيئة نظافة القاهرة" على التعاقد مع مقاول لرفع تراكمات القمامة

03:24 م الخميس 25 يونيو 2020
الحكومة توافق لـ"هيئة نظافة القاهرة" على التعاقد مع مقاول لرفع تراكمات القمامة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لبحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاول رفع التراكمات والمخلفات من مناطق القاهرة الأربع (الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية) وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والترسية للمناقصة العامة التي تقوم الهيئة على استكمال إجراءاتها حالياً.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة القمامة هيئة نظافة القاهرة

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