قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان.

وهذه الاتفاقية موقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة النقل بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض، بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي والموقعة بتاريخ 16 يناير 2019.

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