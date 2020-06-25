مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بالقاهرة



كتب- محمد عبدالناصر:



تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمحافظة القاهرة.



والتقى مسئولو وزارة الإسكان، الشركة المنفذة للمشروع، واستشاري المشروع، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي والتجهيزات لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة.



وأكد المهندس خالد عباس، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي، والذي يُعد أحد مشروعات تطوير مدينة القاهرة لتمكينها من أداء دورها الثقافي والتاريخي، متابعًا: هذا المشروع وغيره من مشروعات تطوير العاصمة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.



وتجول مسئولو الوزارة، بمواقع تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، للاطمئنان على سير العمل، ومعدلات التنفيذ، ومعاينة الخامات والأعمال الجارية على الطبيعة لإظهار هذه المنطقة بمظهر حضاري يليق بالقاهرة التاريخية.



وقال الدكتور سيد إسماعيل: تم التباحث بشأن وحدة المعالجة المُقترح تنفيذها لتحسين جودة المياه ببحيرة عين الصيرة، وتقليل نسب الأملاح بالمياه، والحد من الشوائب، وسيتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإنتاج الحربي.



وأوضح أنه تم مناقشة جميع التفاصيل من حيث مساحة البحيرة، وكمية المياه، وتم تقسيم المشروع الخاص بالمعالجة إلى ثلاثة أجزاء، الأول، خاص بمواسير المأخذ والمسارات الخاصة بها، وتم معاينتها على الطبيعة، والثاني يتعلق بالوحدة المُدمجة التي سيتم تركيبها، وتحديد المساحة المطلوبة لها، أما الثالث فيتعلق بالمياه الناتجة من وحدة المعالجة وكيفية الاستفادة منها.



وأكد أن وحدة المعالجة ستكون صديقة للبيئة وتتكامل مع النظام البيئي المحيط، وسيتم إعادة استخدام المياه المنتجة حتى تكون على أعلى مستوى من الجودة.



وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن مشروعات التطوير المختلفة بمدينة القاهرة تهدف لإعادة إحياء وتوظيف الأراضي المتداعية داخل القاهرة التاريخية، لتتوجه بشكل أساسي لاستعادة دورها كمناطق حية للتراث والثقافة والترفيه والفن وتكون مقصداً سياحياً.