"شعراوي" و"الهجان" يتفقدان مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال التطوير الجارية للمحاور والطرق المؤدية لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وعرض اللواء عبدالحميد الهجان، جهود المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلي إزالة عدد من الإشغالات بالمنطقة من بينها 8 جراجات بطول الطريق وعدد من الأكشاك والورش وملعب عشوائي لكرة القدم.

وأشار الهجان، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين حملات الإزالات المشار إليها، كما تم رفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء بمنطقة التطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الخلفي لمجمع شركات البترول عبر تنفيذ حملة نظافة عامة للطريق وتشجيره وصيانة ودهان الأرصفة.

وأضاف المحافظ، أنه تم دفن عدد من كابلات الكهرباء والاتصالات حتى لا تتعارض مع أعمال التطوير الجارية، بالإضافة إلى صيانة جميع أعمدة الإنارة بالمنطقة وتعديل خطوط المياه والغاز.

وأوضح الهجان، أنه تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لتنفيذ باقي أعمال التطوير بمحيط المنطقة البترولية وعمل حرم آمن لشركات البترول بتكلفة 90 مليون جنيه، يتضمن تطوير المدخل الرئيسي لمدينة الخصوص ومطالع ومنازل الطريق الدائري الرابطة على المشروع بالإضافة إلى تطوير طريق ترعة الزنانيري وربطه مع طريق ترعة التوفيقية، وإنشاء كورنيش بعرض 5 أمتار وتغيير منظومة الإنارة الرئيسية بالمنطقة وبعض الأعمال الإنشائية الأخري.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي تم بذلها خلال الفترة السابقة من جانب المحافظة والشركات العاملة بالمشروع سواء القطاع العام والخاص.

ووجه الوزير، بضرورة طلاء ورفع كفاءة المباني على المحاور الرئيسية المؤدية لمجمع التكسير الهيدروجيني وسرعة نهو أعمال اللاند سكيب، ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمجمع.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية أعمال التطوير الجارية في شارع مسطرد القديم المؤدي إلى مجمع شركات البترول، حيث يجري بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور شبرا بنها الحر.

ووجه شعراوي، باستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتي القليوبية والقاهرة للانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

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