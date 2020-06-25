مقترح بتطوير الكورنيش ومسار للدراجات.. مدبولي يتابع مشروعات التطوير بالجيزة

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في محافظة الجيزة بعدة قطاعات، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التطوير المستمر لكافة المرافق بالقاهرة الكبرى، ومن بينها محافظة الجيزة، من خلال خطة واضحة لرفع الكفاءة فيها على نحو مستمر.

وأضاف مدبولي، أن خطة الحكومة في هذا الصدد تنطلق من أهداف تنموية وحضارية تستهدف زيادة المساحات الخضراء، وأماكن التنزه للمواطنين، باعتبارها رئة الحياة، فضلأً عن الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة، وإعادة رونق المناطق الأثرية والتاريخية بها

واستعرض الاجتماع مُقترحا بمشروعات التطوير بمحافظة الجيزة، على 3 محاور، هي: تطوير كورنيش الجيزة، وحدائق كورنيش الجيزة، وميدان المنيب.

وتمت الإشارة إلى أن مقترح تطوير الكورنيش يقوم على توحيد عرض الطريق ليكون 4 حارات، مع توفير أماكن انتظار للسيارات، وإضافة مناطق خضراء ومسار للدراجات، ومقاعد لجلوس المتنزهين، ومسار للمشاة.

أما مشروع تطوير حدائق كوبري عباس، فتم التنويه إلى أنه يستهدف جعلها متنزهاً للمواطنين يتضمن كافة جوانب الترفيه للكبار والأطفال في هذه النقطة القريبة من العديد من المناطق بالجيزة، وكذلك القاهرة.

بينما يستهدف تطوير كورنيش المنيب زيادة مساحات رؤية النيل في هذه المنطقة التي تحظى بزاوية خلابة لنهر النيل، فضلاً عن تخفيف التكدس والاختناق المروري بميدان المنيب بسبب السيارات الأجرة والنقل وعربات المحافظات، وإضافة طابع حضاري بهذه المنطقة التي تشهد ظواهر عشوائية متعددة، حيث يشمل التطوير استحداث مسارات لخطوط الأتوبيسات، ومركز شامل للتنقل، ومسطحات خضراء مفتوحة، ومسارات للمشاة ومضمار للجري، وكوبري لعبور المشاة، فضلاً عن محال تجارية، ومظاهر جمالية أخرى.

وعرض محافظ الجيزة، تقريراً حول موقف سير أهم المشروعات الجارية بالمحافظة، ومنها إنشاء وتوسعة وتطوير شارع ترسا، لافتاً إلى أنه في ضوء البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم ولتخفيف الضغط المروري على شارعي الهرم وفيصل، وإيجاد بديل لهما، تم اختيار شارع ترسا ليكون هو البديل، حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، إلى جانب خلق انسياب مروري، وتنفيذ خط التنظيم لشارع ترسا، وخلق مجتمع حضاري بعيداً عن العشوائية، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع.

واستعرض المُحافظ، مراحل تنفيذ المشروع، والذي تبلغ تكلفته 350 مليون جنيه، وأوضح أنه تم تنفيذ 41 قرار إزالة تعديات على خطوط التنظيم في المرحلة الأولي من المشروع، من محور المريوطية حتى شارع المحولات، ونزع ملكية وهدم 161 عقارًا متوسط ارتفاعاتها 15 مترًا بالمرحلة الثانية بالمشروع في المنطقة من شارع المحولات حتى شارع عثمان محرم، وتم رصف المرحلة الأولى بعرض 40 مترا وطول 2 كم.

وعرض المحافظ جانباً تفصيلياً من مراحل المشروع، حيث تناول أعمال إنشاء وتوسعة وتطوير شارع المحولات، لافتاً إلى أن الشارع يبلغ طوله 450 مترًا ويعد الرابط بين شارع الهرم وشارع ترسا ويتم توسعته ليشكل أحد محاور نقل الحركة من شارعي الهرم وفيصل إلى شارع ترسا الجارٍ تنفيذه.

وأوضح أنه تم تحديد الملكيات للشارع بالتنسيق مع هيئة المساحة، كما تم إزالة المنشآت المتعدية على الملكية العامة، ونقل المرافق، والبدء في أعمال الرصف والتوسعة ليصبح الشارع بعرض 40 مترا بدلا من 17.

وفيما يتعلق بأعمال إنشاء وتوسعة وتطوير محور المريوطية، أوضح المحافظ أن مصرف المريوطية يمتد داخل نطاق محافظة الجيزة بطول 70 كم من مصرف الرهاوي بقرية نكلا التابعة لمركز منشأة القناطر شمالاً، وحتى قرية طهما التابعة لمركز العياط جنوباً، ويمتد المحور على ثلاثة قطاعات، ومنطقة المشروع من منتصف القطاع الأول من شارع الهرم حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 3 كم تقريبًا.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن المشروع يتم فيه تغطية جزء من المصرف بطول 200 متر من شارع الهرم في اتجاه الجنوب وإنشاء موقف حضاري عليه، إلى جانب تدبيبش وتطوير وتجميل داخل المصرف بطول 3 كم ليتحول إلى كورنيش وممشى سياحي، ورصف وتوسعة وتجميل الطريق حول المصرف في الاتجاهين، بتكلفة تصل إلى نحو 180 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

كما عرض محافظ الجيزة، مشروع تطوير محور المنصورية، لافتاً إلى أن الترعة تمتد بطول 37 كم من تقاطعها مع ترعة الجيزة بأبوالنمرس جنوباً وحتى تقاطعها مع الرياح الناصري ببرقاش بمركز منشأة القناطر شمالاً، وتتكون من ثلاثة قطاعات، تقع منطقة المشروع في القطاعين الثاني والثالث من شارع الهرم حتى الدائري الجنوبي بطول 3.2 كم.

وقدم المحافظ تقريرا حول أعمال الرصف المنفذة بمحافظة الجيزة عن أعوام 2018 /2019 – 2020/2019، والتي بلغ إجماليها 342 طريقًا، بطول 270.6 كم، بتكلفة بلغت نحو 810.2 مليون جنيه، كما عرض خطة الرصف للعام المالي 2021/2020، والتي تشمل 810 طرق، بطول 394.9 كم، بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بجهود التصدي لمخالفات البناء والتعديات خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى 15 يونيو 2020، وما تم إزالته خلال تلك الفترة، أكد المحافظ أن إجمالي المخالفات بلغ 22500 مخالفة ما بين مخالفات بناء وأرض زراعية وأملاك دولة، تم التعامل والإزالة لعدد 11822 مخالفة، وأوضح أن إجمالي عدد الحالات المنفذة خلال فترة الحظر بداية من يوم 25 مارس 2020، وحتى تاريخه، بلغ 2929 حالة.

ومن جانب آخر عرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقريراً حول بعض المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها، ومنها مشروع ممشى أهل مصر، الذي يتم تنفيذه بهدف تطوير الواجهة النيلية، وإيجاد مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين.

وأوضح الفار، أن مشروع "ممشى أهل مصر"، يتضمن تطوير ممشى كورنيش النيل في المسافة من كوبري 15 مايو إلى كوبري إمبابة بطول 1.8 كم، من خلال تنفيذ ممشى أفراد (علوي وسفلي)، متدرج المناسيب، بمحازاة الكورنيش بطول 4.7 كم، وبعرض 4.5 متر للممشى العلوي، و 6.5 متر للممشى السفلي.

ويضم ممشى أهل مصر 19 مبنى للمطاعم والكافتيريات والمحال التجارية، وجراج بسعة 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بأطوال 315 متراً سعة 1240 فرداً، ومسرح بمساحة 275 م2 سعة 772 فرداً، بالإضافة إلى مظاهر جمالية وأعمال تنسيق الموقع والتراسات والنوافير المائية وغيرها.

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