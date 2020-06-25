اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثانية لمنحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:



تنتهي الحكومة، اليوم الخميس، من صرف الدفعة الثانية للمنحة الرئاسية وقدرها 500 جنيه لعدد مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم.



ويأتي الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بموجب كارت "ATM" مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى المنتهية في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.



وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الصرف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، مع إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صرف محددة بدون خصم أي عمولات، مشيرة إلى تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميًا.



وأرسلت وزارة الاتصالات، لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.