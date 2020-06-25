أصيبت بتشنجات وخالطت والدتها.. تعافي أصغر مصابة بكورونا بمستشفى الأحرار التعليمي

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تعافي طفلة عمرها 55 يومًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخروجها من مستشفى الأحرار التعليمي.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، إن هذه الحالة تعد أصغر مريضة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات الهيئة وتم التعامل معها بحرفية شديدة على أيدي طاقم طبي مميز بمستشفى الأحرار التعليمي إلى أن تعافت.

وأوضح الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، أن الطفلة دخلت المستشفى وعمرها 49 يومًا وكانت تعاني من ارتفاع بالحرارة والتهاب رئوي وتشنجات بعد مخالطتها للأم المصابة بكورونا.

وأشار العراقي، إلى أنه تم إجراء مسحة للطفلة وتبين إيجابيتها وتم حجزها بالعنايه المركزة للأطفال تحت إشراف الدكتورة جيهان عامر، زميل طب الأطفال، وعلاجها طبقا للبروتوكول العلاجي المتبع على أيدي نخبة مميزة من أطباء الأطفال، إلى أن استقرت الحالة وتحسنت تماما مع خروجها للعزل المنزلي مع الوالدين لاستكمال باقي العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المتبع حاليا.