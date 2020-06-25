الجيزة: وضع حواجز بمحيط لجان امتحانات الثانوية لمنع تواجد أولياء الأمور بالحوامدية

كتب- يوسف عفيفي:

وضعت مدينة الحوامدية برئاسة الدكتور أشرف تامر، رئيس المدينة، حواجز حديدية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة بهدف حظر أولياء الأمور من التجمع أمام مقار اللجان للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، أنه تم المرور والمتابعة على لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الاستعداد للامتحانات اليوم الخميس.

وأضافت المحافظة، أنه تم عمل فراشة مظلة أمام المدارس والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجنة مدرسة الثانوية بنين أمام مجمع المدارس ومدرسة شركة السكر ومدرسة الثانوية بنات وذلك كإجراء احترازي ضمن حزمة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة القيام بأعمال المتابعة والتطهير والتعقيم للجان مدارس امتحانات الثانوية العامة بشكل مستمر.