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"العربية للسياحة" تشيد بقرار المملكة بشأن إقامة الحج بأعداد محدودة

05:00 ص الخميس 25 يونيو 2020
"العربية للسياحة" تشيد بقرار المملكة بشأن إقامة الحج بأعداد محدودة

مناسك الحج

كتب- يوسف عفيفي:

أشادت المنظمة العربية للسياحة، بقرار قيادة المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.

ووصفت المنظمة، في بيان، القرار بالحكيم والصائب حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.

ووجه رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يولونه من رعاية واهتمام لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف وتأمين سلامتهم مثمنا الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.

مناسك الحج المنظمة العربية للسياحة السعودية

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