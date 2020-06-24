الصالحي: المشروعات التنموية تستدعي ضبط المشهد الإعلامي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

كتب- مصراوي:

أكد صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في العمل الوطني بتنفيذ برامج التنمية والمشروعات القومية الكبرى مما يستدعي ضبط المشهد الإعلامي لخلق فلسفة موحدة للعمل الوطني لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال الصالحي، في تصريحات له، إن مصر تواجه معركة قوية في مواجهة الإرهاب في الداخل وعلى حدودها بالإضافة إلى تحديات عديدة أخرى تتطلب وضع استراتيجية إعلامية من شأنها توحيد كافة الجهود الوطنية والإعلامية في منظومة واحدة ليتوحد المواطن مع الإعلام لمواجهة أعداء الوطن مما يتطلب سياسات إعلامية وطنية على قدر المسئولية يحقق طموح الدولة و المواطن لدفع عجلة الانتاج و تعظيم قدرات الاعلام على كافة المستويات.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد تناغما وترابطا بشكل واضح بين المجلس والهيئتين لتحقيق استراتيجية إعلامية ناجحة تدعم خطة التنمية وتواجه أعداء الوطن وسيتم استكمال باقي الملفات.