أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الصالحي: المشروعات التنموية تستدعي ضبط المشهد الإعلامي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

11:26 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الصالحي: المشروعات التنموية تستدعي ضبط المشهد الإعلامي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

أكد صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في العمل الوطني بتنفيذ برامج التنمية والمشروعات القومية الكبرى مما يستدعي ضبط المشهد الإعلامي لخلق فلسفة موحدة للعمل الوطني لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال الصالحي، في تصريحات له، إن مصر تواجه معركة قوية في مواجهة الإرهاب في الداخل وعلى حدودها بالإضافة إلى تحديات عديدة أخرى تتطلب وضع استراتيجية إعلامية من شأنها توحيد كافة الجهود الوطنية والإعلامية في منظومة واحدة ليتوحد المواطن مع الإعلام لمواجهة أعداء الوطن مما يتطلب سياسات إعلامية وطنية على قدر المسئولية يحقق طموح الدولة و المواطن لدفع عجلة الانتاج و تعظيم قدرات الاعلام على كافة المستويات.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد تناغما وترابطا بشكل واضح بين المجلس والهيئتين لتحقيق استراتيجية إعلامية ناجحة تدعم خطة التنمية وتواجه أعداء الوطن وسيتم استكمال باقي الملفات.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صالح الصالحي المشروعات التنموية

الخبر التالى:

"المصري للشئون السياحية" يطالب الحكومة بحل مشكلة النقل السياحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استقرار نسبي.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأربعاء