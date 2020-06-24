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فيديو| الجيزة تناشد أولياء أمور طلاب الثانوية بعدم التواجد بمحيط اللجان

09:58 م الأربعاء 24 يونيو 2020
فيديو| الجيزة تناشد أولياء أمور طلاب الثانوية بعدم التواجد بمحيط اللجان

الجيزة تناشد أولياء أمور طلاب الثانوية بعدم التواج

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت محافظة الجيزة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم التواجد مطلقا بمحيط لجان الامتحانات حرصا على السلامة العامة.

وسير حي جنوب الجيزة تحت إشراف تيسير عبدالفتاح، رئيس حي جنوب، سيارات في الشوارع بمكبرات صوت تطالب المواطنين بعدم التواجد في محيط اللجان.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنبيه وتوعية أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بعدم التواجد أمام لجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلبة وحمايتهم من فيروس كورونا.​

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