في أول تطبيق لقوانين الهيئات الإعلامية.. تعديل التشكيل لـ9 أعضاء بدلًا من 13

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حيث تولى كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي، رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة مع استمرار حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

ويعد هذا التشكيل هو أول تطبيق فعلي لقوانين الهيئات الإعلامية الثلاث وهي القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والقانون ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، والقانون ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث تضمنت تقليص عدد أعضاء الهيئات لـ٩ بمن فيهم الرئيس بدلا من ١٣ عضوا في التشكيل السابق.

ونصت المادة (73) من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتى:-

1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.

6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7- عضو من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

8- عضو من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

فيما نصت المادة ٧ من القانون ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ والخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، على أن تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتي:

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- عضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

7- عضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

كما نصت المادة ٧ من القانون ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام على أن تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتي:

1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5- اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.

7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من أعضائها العاملين بالصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

8- عضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.