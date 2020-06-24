9 توجيهات من السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ويرصد "مصراوي" أبرز توجيهات السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة كالتالي:

سد النهضة

- بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.

- رفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

- مواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

- الاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة.

- تكثيف المشاورات مع السودان والقوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

القضية الليبية

- استمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار.

- الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

- موقف مصري بشأن احتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك.

- تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.