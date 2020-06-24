بعد تعيينه رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. كرم جبر يزور مكرم محمد أحمد في منزله

كتب- مصراوي:

أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، زيارة إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الرئيس السابق للمجلس، في منزله، وذلك بعد ساعات من تعيين جبر رئيسًا للمجلس خلفا لمكرم.

وأسفر تشكيل الهيئات الإعلامية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عن اختيار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفا لمكرم محمد أحمد، وعبدالصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، خلفا لكرم جبر، والإبقاء على حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.