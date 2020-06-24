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مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات تقل 930 من العالقين بـ3 دول

07:31 م الأربعاء 24 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات تقل 930 من العالقين بـ3 دول

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 930 من المصريين العالقين، بإيطاليا، والسعودية، والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت 3 رحلات نظمتهما مصر للطيران، الأولى قادمة من مدينة ميلانو على متنها 185 راكبًا، والرحلة الثانية قادمة من جدة وعلى متنها 164 راكبًا، والثالثة قادمة من أبوظبي وتقل 180 راكبا، واستقبل المطار رحلتين للخطوط السعودية الأولى قادمة من الرياض وعلى متنها 218 راكبا من المصريين، والثانية قادمة من المدينة وعلى متنها 184 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

مطار القاهرة الدولي رحلات طيران استثنائية

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