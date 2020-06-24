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قدم الشيشة وخالف التعليمات.. غلق مقهى ومصادرة محتوياته بحي الهرم

07:08 م الأربعاء 24 يونيو 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أغلقت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، مقهى يعمل بالمخالفة للتعليمات وتقوم بتقديم الشيشة في شارع الجبيلي من المنشية بحي الهرم.

وأكدت المحافظة، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مصادرة محتويات المقهى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غلق مقهى الجيزة حي الهرم

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