وفاة والد النائب إلهامي عجينة
كتب- مصراوي:
أعلن النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، وفاة والده ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان اليوم عقب صلاة المغرب.
وأعلنت عائلة النائب أن العزاء سيكون غدا أمام منزل العائلة بقرية كفرشريف مركز شربين بالدقهلية.
يذكر أن مجلس النواب رفض خلال جلسته الماضية رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة بسبب المذكرة التي تقدمت بها نقابة أطباء الدقهلية ضده.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
58141
عدد المصابين
-
15535
عدد المتعافين
-
2365
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9285839
عدد المصابين
-
4996871
عدد المتعافين
-
477007
عدد الوفيات
إعلان