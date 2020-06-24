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وفاة والد النائب إلهامي عجينة

06:11 م الأربعاء 24 يونيو 2020
وفاة والد النائب إلهامي عجينة

النائب إلهامى عجينة

كتب- مصراوي:

أعلن النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، وفاة والده ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان اليوم عقب صلاة المغرب.

وأعلنت عائلة النائب أن العزاء سيكون غدا أمام منزل العائلة بقرية كفرشريف مركز شربين بالدقهلية.

يذكر أن مجلس النواب رفض خلال جلسته الماضية رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة بسبب المذكرة التي تقدمت بها نقابة أطباء الدقهلية ضده.

إلهامى عجينة مجلس النواب الدقهلية

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