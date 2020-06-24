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لتكريمهم .. "التعليم" تطالب بحصر المعلمين المتوفين بكورونا

06:05 م الأربعاء 24 يونيو 2020
لتكريمهم .. "التعليم" تطالب بحصر المعلمين المتوفين بكورونا

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بحصر أسماء المعلمين الذين توفوا بكورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب أرسلته لجميع المديريات التعليمية، إن ذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم ومصر من تفشي لفيروس كورونا، ووفقا لتفعيل دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمعلمي مصر ومساندتهم في مواجهة الكوارث التي تسببت في وفاة معلمين بالوباء.

وشددت الوزارة، على ضرورة موافاتها بأسماء المعلمين الذين توفوا بكورونا بالمديريات ومرفق بها شهادة وفاة بها سبب الوفاة وذلك حتى يتم تقديم التكريم اللائق لهم ولأسرهم.

وزارة التربية والتعليم المعلمين المتوفين بكورونا فيروس كورونا المديريات التعليمية

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