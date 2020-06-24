"جبر للأعلى للإعلام".. السيسي يصدر التشكيلات الجديدة للهيئات الإعلامية

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الجمهورية الثلاثة، حيث تولى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلفا لمكرم محمد أحمد.

كما تضمنت القرارات الجمهورية تولي عبدالصادق الشوربجي، منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بينما حافظ حسين زين على منصبه كرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء التشكيل الجديد للهيئات الثلاث على النحو التالي: