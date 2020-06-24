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بحوزتهم ما يعادل 25 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالعملات الأجنبية

05:32 م الأربعاء 24 يونيو 2020
بحوزتهم ما يعادل 25 مليون جنيه.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالعملات الأجنبية

هيئة الرقابة الإدارية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بـ4 محافظات (القاهرة – القليوبية – الدقهلية – بورسعيد)، نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

وأسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة والتي يتخذونها كغطاء يخفي تجارتهم المشبوهة، وبمداهمة مقار عملهم ومحال إقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها ما يعادل 25 مليون جنيه مصري.

وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على المستشار محامي عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزي المصري.

هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي الاتجار بالنقد الأجنبي القطاع المصرفي

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