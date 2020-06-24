"حماية المستهلك": ضبط مصنع غير مرخص لانتاج الكمامات وأدوات التعقيم بالشرقية

كتب- محمد سامي:

أكد جهاز حماية المستهلك نجاح رجال ادارة التحريات بالجهاز بالاشتراك والتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي ضبط مصنع غير مرخص لانتاج الكمامات وأدوات تعقيم المستشفيات باستخدام أدوات وخامات مجهولة المصدر، وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة مما يضر بصحة وسلامة المستهلكين .

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي الدكتور أحمد سمير أنه فور ورود معلومات للجهاز ورصده لبعض عينات من منتجات المصنع والتي تبين عدم صلاحيتها للاستخدام ، فقد تم التنسيق مع التفتيش الصيدلي وإعداد حملة مشتركة توجهت إلى مقر وكر المصنع فى ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأوضح في بيان صادر عن الجهاز أن المصنع كان يعمل تحت ستار كونه مزرعة للدواجن، وفاجئت الحملة جميع العاملين به وتم ضبط 60 ألف كمامة بإجمالى 1200 علبة معدة للبيع والتوزيع، وضبط 6000 واقى رأس، و6500 ملاية سرير طبي، و250 كيلو قماش أزرق خام لاستخدامه في انتاج الكمامات، و 120 ألف استيك مختلف الأحجام لتركيبه فى الكمامات، تم التحفظ على المنتجات، وتحرير المحضر، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار سمير إلى أن بعض ضعاف النفوس قد يحاولون استغلال ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد التى يمر بها العالم، لترويج منتجات مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات مستغلين حركة الطلب الزائد من المواطنين على مستلزمات الوقاية والمطهرات.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك سيكون لهم بالمرصاد ويتصدى لتلك المحاولات انطلاقاً من دوره الوطني الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .

وناشد رئيس الجهاز المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما دعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "الواتس اب" عبر رقم ( 01281661880) أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .