قطع المياه عن مدينة بني سويف الجديدة بعد غد الجمعة لأعمال الصيانة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۰/٦/٢٦ من الساعة الثالثة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا وذلك لعمل الصيانة اللازمة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية .
وأوضح عبدالرحمن، في بيان اليوم، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام جهاز المدينة بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، كما أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
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