أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

طلب إحاطة يحذر من مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي

04:31 م الأربعاء 24 يونيو 2020
طلب إحاطة يحذر من مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي

مجلس النواب

حذر خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، من مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي، حيث قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير المنشآت المهمة والحيوية.

وأشار أبو طالب، في طلبه اليوم الأربعاء، إلى أن لعبة الطائرات الورقية كانت تشكل في الماضي أحد أهم الألعاب وأحد مظاهر الاحتفالات عندما كنا صغارا، ولكن اليوم مع التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت قبل أن تشكل خطورة على حياة الأطفال، خطورة على الأمن القومي، باستخدام وسائل التصوير الحديثة وصغيرة الحجم.

ويرى عضو دفاع البرلمان، أن اللعبة بات التنافس فيها على غير العادة، فكل شخص يعلو فوق بنايته ممسك بطائرته الورقية ويبدأ في تحليقها بالهواء و بارتفاعات كبيرة، ليأتي شخص آخر، يقوم باصطياد تلك الطائرة، وهنا تكون الكارثة، نظرا لانشغال كل شخص بعدم إسقاط طائرته، دون الاهتمام بارتفاعات ومكانه المرتفع فوق سكنه.

ولفت عضو دفاع البرلمان، إلى أن هناك حوادث عدة وقعت جراء "الطائرات الورقية"، موضحًا أن من بين الحوادث سقوط من أعلى العقارات وأخرى من خلال الصعق الكهربائى، مشددًا على أن ذلك يستدعي تدخل أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لأبنائهم.

مجلس النواب الطائرات الورقية الأمن القومي طلب إحاطة

الخبر التالى:

قطع المياه عن مدينة بني سويف الجديدة بعد غد الجمعة لأعمال الصيانة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بنزين ومعسل وتبغ وخدمات شهر عقاري.. ما الرسوم الجديدة التي وافق عليها السيسي؟