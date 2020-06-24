١٦ نائبًا بالبرلمان العربي يطالبون بإصدار بيان لدعم مصر في حماية أمنها القومي

قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي، إن ١٦ نائبًا بالبرلمان العربي تقدموا بطلب لاستصدار مشروع بيان بالتضامن مع جمهورية مصر العربية في حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن حدودها.

جاء ذلك خلال اجتماع البرلمان العربي اليوم الأربعاء عبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وأشار النائب، إلى أن مشروع البيان ينص على أن البرلمان العربي يعلن تضامنه التام ووقوفه إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من الميليشيات الإرهابية والمرتزقة باعتبار أن الأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي.

وأوضح رسلان، أن مشروع البيان يشيد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية والتي لاقت ترحيبًا عالميًا خصوصا بعد إعلان القاهرة الذي يتسق مع كافة القرارات الدولية.

ولفت أحمد رسلان، إلى أن البيان يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حدا للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.