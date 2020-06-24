إلكترونيا وفتح باب الاعتذارات.. ننشر ضوابط عقد امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، عقد امتحانات الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم، في الرابع من يوليو المقبل.

ووضع مجلس جامعة الأزهر، عدة ضوابط لعقد امتحانات الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم، تمثلت فيما يلي:

1-تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة الفرق النهائية بكليات الجامعة ومعاهدها اعتباراً من يوم السبت الموافق 4/7/2020 على أن تنتهي في 28/7/2020 وعلى أن تلتزم الكليات بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تعميمها على الكليات بتكليف من رئيس الجامعة بتاريخ 19/5/2020وعلى أن تتولى كل كلية بإعداد جداولها بما يتناسب مع أعداد مقرراتها الدراسية والأماكن وعدد الطلاب واتباع التدابير الوقائية والاحترازية الموصي بها من وزارة الصحة حفاظًا على جميع المنتسبين للعملية الامتحانية.

2- يعقد امتحان القرآن الكريم المحمل به الطالب من السنوات السابقة في الوقت التي تحدده الكلية وفقًا لأعداد الطلبة ومقومات الكلية وبآلية تضمن السلامة والوقاية للجميع.

3- يجوز عقد امتحانات إلكترونية بمعامل الجامعة والكليات وفقا للمتاح من بنية تحتية ومقومات.

4- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب للكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التي تقررها الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيًا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت أثناء الامتحانات، وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا ويحق لهذه الحالات دخول امتحان الدور الثاني لهذا العام ويحتفظ الطالب بتقديراته ودرجاته.

5- بالنسبة للطالب الوافد المقيد بالفرقة النهائية والذي لم يتمكن من أداء الامتحانات بسبب الحظر الجوي يتم امتحانه في الدور الثاني عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي ويحتفظ بكامل درجاته وتقديراته.

6- الالتزام بزمن الامتحان طبقًا للائحة كل كلية أو المعهد، وعلى أن تبدأ الامتحانات بجميع الكليات بالقرآن الكريم.