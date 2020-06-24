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القوى العاملة: صرف 189 مليون جنيه لـ 183 ألف عامل بالسياحة

03:29 م الأربعاء 24 يونيو 2020
القوى العاملة: صرف 189 مليون جنيه لـ 183 ألف عامل بالسياحة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة، والتي تصل إلى 189 مليونا و990 ألفا و 760 جنيها، لنحو 183 ألفا و513 عاملا يعملون في 2450 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح الوزير، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1350 منشأة سياحية جاري استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

محمد سعفان القوى العاملة السياحة صرف إعانات الطوارئ

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