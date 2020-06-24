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٤ يوليو بدء امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر

02:59 م الأربعاء 24 يونيو 2020
٤ يوليو بدء امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم صباح يوم الاثنين الموافق ٤ يوليو 2020.

وأوضحت في بيان لها، أنه يراعى في الامتحانات أن تبدأ بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهي هذه الامتحانات في يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بمايتناسب وطبيعة الكلية.

وأضاف البيان أنه يجب التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة فى مو اعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنيه منعا لتكدس وتزاحم

الطلاب، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهى في موعد محدد.

وأكد البيان أن الهدف من وراء ذلك التنسيق هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتنبيه على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التي من شانها الحفاظ علي سلامة منسوبي الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية (الماسكات) والمطهرات فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التسكين في المدن الجامعية للطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة ستبدأ قبل موعد الامتحان بيومين حسب جدول امتحان الكلية.

جامعة الأزهر امتحانات الفرق النهائية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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