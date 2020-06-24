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وزيرة الهجرة تستقبل رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر" لبحث سبل التعاون

02:18 م الأربعاء 24 يونيو 2020
وزيرة الهجرة تستقبل رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر" لبحث سبل التعاون

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر

كتب- أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر"، بمقر الوزارة لبحث سبل التعاون في ضوء التنسيق والتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني.

ووجهت الوزيرة خالص الشكر إلى القائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية، مثمنةً دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

من جانبها، أعربت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزيرة الهجرة لتشجيعها منظمات المجتمع المدني وتقديرها لدور وجهود المؤسسة، مشيرة إلى أن تلك المنظمات وجب عليها المشاركة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأضافت بشير، أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف من الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنها ساهمت في توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة ستقوم بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسئولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم.

وجدير بالذكر أن مؤسسة "بنحبك يا مصر" للتنمية مؤسسة أهلية غير هادفة للربح أنشئت بهدف العمل المجتمعي والخيري مستندة إلى العمل المؤسسي من أجل المساهمة مع مؤسسات الدولة في تنمية الفرد والارتقاء بالمجتمع في مجالات الحياة الأساسية كالتكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومختلف المشروعات الحياتية والتنموية.

وزيرة الهجرة مؤسسة بنحبك يا مصر نبيلة مكرم

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